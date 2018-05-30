مبيعات التجزئة الألمانية تسجل أكبر ارتفاع شهري

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الألمانية الشهرية زادت أكثر من المتوقع في أبريل نيسان بعد انخفاضها على مدى أربعة أشهر متتالية، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سيدعم النمو في أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثاني من العام.



وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن المؤشر المتقلب، الذي غالبا ما يخضع للتعديل، أظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.3% على أساس شهري بالقيمة الحقيقية. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.



وتتجاوز هذه الزيادة كثيرا متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي أشار لزيادة 0.7%، وتعقب انخفاضا نسبته 0.4% بعد التعديل بالرفع في مارس آذار.



وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة 1.2% وهو ما يقل بقليل عن متوسط توقعات رويترز الذي أشار لزيادة 1.3%.



وكان الاستهلاك الخاص محركا رئيسيا للنمو في الأعوام الماضية، حيث استفاد المستهلكون الألمان من المستوى القياسي المرتفع للتوظيف وزيادة الأجور الحقيقية وقوة الأمان الوظيفي واعتدال التضخم وتدني تكاليف الاقتراض.



وفي الربع الأول من العام بلغت مساهمة إنفاق المستهلكين 0.2 نقطة مئوية في معدل النمو الفصلي البالغ 0.3%.



ويأتي إعلان بيانات مبيعات التجزئة بعد نشر مسح معهد جي.إف.كيه في الأسبوع الماضي والذي أظهر أن ثقة المستهلكين الألمان شهدت مزيدا من التدهور قبيل يونيو حزيران لتسجل أدنى مستوى لها منذ بداية العام الحالي.