موديز تخفض توقعات النمو لتركيا إلى 2.5% في 2018

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو التركي في عام 2018 إلى 2.5% من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع #أسعار_النفط وانخفاض قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.



وقالت موديز أيضا في بيان اليوم الأربعاء إن إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الآونة الأخيرة بشأن السيطرة على #السياسة_النقدية بعد الانتخابات أضعف استقلالية #البنك_المركزي_التركي.