وزير: 4 مليارات دولار عائد الطروحات الحكومية ببورصة مصر

تحدث وزير #قطاع_الأعمال_العام_المصري خالد بدوي عن الشركات المدرجة التي سيتم إدراج حصص إضافية فيها، مشيرا إلى أن إجمالي العائد المتوقع من الطروحات يبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وقال في لقاء مع العربية، إن طرح شركة "الشرقية للدخان" سيتم في يونيو، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام عائد هذه الطروحات بشكل أساسي للشركات المتعثرة.

من جهة أخرى، أكد بدوي أن قطاع الأعمال يحتاج إلى إعادة هيكلة، مشدداً على أن الحكومة لن تخرج من أي قطاع نظراً للفرص الموجودة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، قد وافقت في 28 يونيو الجاري على طرح 4% من حصتها البالغة 55% في الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط #البورصة_المصرية، وجذب استثمارات جديدة.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه في إطار المرحلة الأولى من #برنامج_الطروحات_الحكومية.

وتستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهراً.