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أميركا تصر على فرض رسوم على واردات الصلب من أوروبا

المصدر: واشنطن - رويترز
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لفرض #رسوم_جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من #الاتحاد_الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان ربما يصدر اليوم الخميس.

وسيأتي القرار قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة لإعفاء الاتحاد الأوروبي من #الرسوم_الجمركية_الأميركية المزمعة وسط تعثر المحادثات بين الجانبين. ومن المرجح أن يثير ردا انتقاميا.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثالث والعشرين من مارس آذار رسوما جمركية بنسبة 25% على #واردات_الصلب و10% على ورادات الألمنيوم، لكنه منح إعفاءات مؤقتة للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا والأرجنتين.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #الرسوم الجمركية الأميركية, #رسوم جمركية, #واردات الصلب

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