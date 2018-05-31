قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لفرض #رسوم_جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من #الاتحاد_الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان ربما يصدر اليوم الخميس.
وسيأتي القرار قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة لإعفاء الاتحاد الأوروبي من #الرسوم_الجمركية_الأميركية المزمعة وسط تعثر المحادثات بين الجانبين. ومن المرجح أن يثير ردا انتقاميا.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثالث والعشرين من مارس آذار رسوما جمركية بنسبة 25% على #واردات_الصلب و10% على ورادات الألمنيوم، لكنه منح إعفاءات مؤقتة للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا والأرجنتين.
أميركا تصر على فرض رسوم على واردات الصلب من أوروبا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لفرض #رسوم_جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من #الاتحاد_الأوروبي.