أميركا تصر على فرض رسوم على واردات الصلب من أوروبا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لفرض #رسوم_جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من #الاتحاد_الأوروبي.



وأضافت الصحيفة أن الإعلان ربما يصدر اليوم الخميس.



وسيأتي القرار قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة لإعفاء الاتحاد الأوروبي من #الرسوم_الجمركية_الأميركية المزمعة وسط تعثر المحادثات بين الجانبين. ومن المرجح أن يثير ردا انتقاميا.



وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثالث والعشرين من مارس آذار رسوما جمركية بنسبة 25% على #واردات_الصلب و10% على ورادات الألمنيوم، لكنه منح إعفاءات مؤقتة للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا والأرجنتين.