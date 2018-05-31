التضخم يرتفع في منطقة اليورو والبطالة الأدنى منذ 2008

ارتفع معدل #التضخم السنوي في #منطقة اليورو في مايو إلى 1,9% مقابل 1,2% في أبريل، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" اليوم الخميس.

والمعدل المسجل أعلى من نسبة 1,6% التي توقعها المحللون، ويعني أن البنك #المركزي_الأوروبي حقق هدفه برفع التضخم إلى قرب 2%.

ويعتقد المحللون أن زيادة التضخم سترفع الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض برنامج التحفيز، الذي ساعد في إبقاء معدلات الاقتراض الحكومية عند مستويات متدنية جداً.

ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل خاص على #إيطاليا ذات المديونية الكبيرة، والمستفيدة من ذاك البرنامج في حين تشهد اليوم أزمة سياسية.

من جهة ثانية، استقر معدل البطالة في أبريل عند 8,5%، مقارنة مع 8,6% في مارس (بعد المراجعة). والنسبة الجديدة هي الأدنى منذ نهاية 2008 عندما بلغت 8,3% ثم ارتفعت إلى 8,7% في يناير 2009.

ويستمر #معدل_البطالة بالتراجع في منطقة اليورو منذ أن تدنى عن عتبة 10% الرمزية في سبتمبر 2016. وخلال أزمة الديون، بلغ مستوى قياسياً عند 12,1% في الربع الثاني من 2013.

ومن بين دول منطقة اليورو التسع عشرة، سجلت أدنى معدلات البطالة في أبريل الماضي في كل من مالطا (3%) وألمانيا (3,4%)، فيما سجلت أعلى المعدلات في اليونان (20,8% وفق آخر الأرقام في فبراير) وفي إسبانيا (15,9%).

أما في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، فبلغ معدل البطالة 7,1% في أبريل دون تغيير عن الشهر الذي سبقه.