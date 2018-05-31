السعودية تستحوذ على 48% من إنفاق الخليج على الصحة

تحتضن #السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، حيث تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية، وهو ما يعزز الفرص الاستثمارية في القطاع، بحسب تقرير لشركة "أردينت أدفايسوري أند أكاونتنج".

تبلغ حصة #التأمين_الصحي في السعودية 51% من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبيا في المملكة نحو 12 مليون شخص 20% منهم سعوديون.

وتشمل أهداف وزارة الصحة حسب #خطة_التحول_الوطني 2020:

- زيادة إنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية من 25% إلى 35%.

-زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة من 40 إلى 100 منشأة.

وتوقع تقرير لنايت فرانك أن يرتفع عدد الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة بنسبة 150% بحلول عام 2025 مع تضاعف أعداد الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 بثلاثة أضعاف بحلول نفس العام، مما يشكل فرصة استثمارية كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى الرعاية المتعلقة بالمسنين والرعاية الطويلة الأجل.

ومع بلوغ الميزانية المخصصة للرعاية الصحية في إطار خطة التحول الوطني 23 مليار ريال سعودي من إجمالي 268 مليار ريال سعودي على مدى 5 سنوات، يظهر حجم الاستثمار المتاح في مجال الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى تركيز وزارة الصحة على خلق كيان واحد وأساسي لوضع السياسات الصحية بدءً من اعتماد وثيقة التأمين الموحدة في خطوة ساعدت القطاع الصحي في المملكة على توسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ودقيقة.