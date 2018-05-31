الصين تتجه لتخفيض الرسوم الجمركية على سلع استهلاكية

أعلنت #الصين أنها ستخفض #الرسوم_الجمركية على واردات عدد من #السلع_الاستهلاكية، وذلك بداء من الأول من يوليو المقبل.

وقالت الحكومة إن هذا القرار الذي سيفتح #سوق_الاستهلاك في الصين بصورة أكبر سيؤدي إلى رفع مستوى #الصناعة_الصينية وزيادة تنافسيتها.

ومن المرتقب تخفيض رسوم الواردات على الملابس والأحذية ومستلزمات المطابخ ومنتجات اللياقة البدنية إلى أقل من النصف لتصبح 7% بدلا من نحو 16%. كذلك ستخفض الصين رسوم الواردات على بعض الأدوات الكهربائية مثل الغسالات والبرادات من أكثر من 20% إلى 8% فقط.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لزيادة الواردات وسط زيادة في التوترات مع عدد من أكبر شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة.

كما قالت وزارة التجارة الصينية إن وفدا أميركيا وصل إلى بكين وإن الجانبين سيحاولان التوصل إلى توافق حول ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.