عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

الصين تتجه لتخفيض الرسوم الجمركية على سلع استهلاكية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت #الصين أنها ستخفض #الرسوم_الجمركية على واردات عدد من #السلع_الاستهلاكية، وذلك بداء من الأول من يوليو المقبل.

وقالت الحكومة إن هذا القرار الذي سيفتح #سوق_الاستهلاك في الصين بصورة أكبر سيؤدي إلى رفع مستوى #الصناعة_الصينية وزيادة تنافسيتها.

ومن المرتقب تخفيض رسوم الواردات على الملابس والأحذية ومستلزمات المطابخ ومنتجات اللياقة البدنية إلى أقل من النصف لتصبح 7% بدلا من نحو 16%. كذلك ستخفض الصين رسوم الواردات على بعض الأدوات الكهربائية مثل الغسالات والبرادات من أكثر من 20% إلى 8% فقط.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لزيادة الواردات وسط زيادة في التوترات مع عدد من أكبر شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة.

كما قالت وزارة التجارة الصينية إن وفدا أميركيا وصل إلى بكين وإن الجانبين سيحاولان التوصل إلى توافق حول ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات دالّة

#الرسوم الجمركية, #السلع الاستهلاكية, #الصين, #سوق الاستهلاك, #الصناعة الصينية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر