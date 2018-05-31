مستوى البطالة في دبي يسجل 0.5% بين الأدنى عالميا

أعلن مركز #دبي للإحصاء أن #مستوى_البطالة في الإمارة لم يتجاوز 0.5% ليكون بذلك بين الأدنى عالمياً، مشيراً إلى استيعاب سوق العمل في دبي لأكثر من 110 آلاف مشتغل من سكان الإمارة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكشف مركز الإحصاء أن سوق العمل استوعب أكثر من 700 ألف مشتغل يقيمون خارج الإمارة خلال العام الماضي، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأكد المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عارف المهيري، أن نتائج مسح القوى العاملة لعام 2017 عكست قوة ومتانة اقتصاد الإمارة، حيث ارتفعت نسبة المشتغلين في مختلف القطاعات، مشيراً أن إجمالي المشتغلين من واقع نتائج المسح بلغ مليونين و77 ألفاً و603 مشتغلين يقيمون إقامة معتادة في الإمارة، فضلاً عن حوالي 700 ألف مشتغل ممن يقيمون خارجها، ليبلغ إجمالي العمالة في دبي نحو مليونين و778 ألف مشتغل.

وأوضح أن نتائج المسح أظهرت استمرار تحقيق الإمارة لمستويات متدنية للغاية في معدلات البطالة لم تتجاوز 0.5% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية الصافي - أي قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل ارتفع خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016 بمقدار حوالي نقطة مئوية من 82.2% إلى 83.1%، حيث كان للإناث النصيب الأكبر في ذلك الارتفاع حيث ارتفع معدل مشاركتهن الاقتصادية بمقدار 4.3 نقاط مئوية، مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016 (من 49.3% إلى 53.6%).

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين بحوالي 3 نقاط مئوية، حيث أصبح 51.1% من الإماراتيين مساهمون في سوق العمل، فيما وصل معدل مشاركة الذكور الإماراتيين 65.4%، ومعدل مشاركة الإناث الإماراتيات 37.4%، ما يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الحكومية التي تم تطويرها، بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للإماراتيين والإماراتيات وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وأشار إلى أن #معدل_البطالة لدى الإماراتيين المقيمين في دبي ارتفع بمقدار نصف نقطة مئوية، مقارنةً بما كان عليه في 2016 (من 2.9% إلى 3.4%) حيث ارتفع بين الإماراتيين الذكور بمقدار 0.6% (من 2% في 2016 إلى 2.6% في 2017). كما ارتفع بين الإماراتيات الإناث بمقدار 0.5% (من 4.4% في 2016 إلى 4.9% في 2017)، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعطلين الإماراتيين المقيمين في الإمارة 2,851 فرداً.