"مشاركة ريت" تمنح تسهيلات بـ400 مليون ريال من "الراجحي"

وقع "#صندوق_مشاركة_ريت" عقد تسهيلات مصرفية بنظام البيع الآجل مع "مصرف الراجحي" بقيمة 400 مليون ريال وبتكلفة سايبور ستة أشهر زائد 1.85%.

وأوضح الصندوق في بيان له على "تداول"، أن التسهيلات متوافقة مع معايير الهيئة الشرعية لمصرف #الراجحي، مبيناً أن مدة العقد 7 سنوات ميلادية.

وأضاف أنه تم الحصول على التسهيلات المصرفية بضمان رهن الأصول العقارية للصندوق وضمان سند لأمر، مشيراً إلى أنه سيتم سحب التسهيلات المصرفية خلال سنة ونصف من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

وبين أنه سيتم سداد تكلفة التمويل فقط خلال فترة سريان العقد، فيما سيتم سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية السنة السابعة.

وقال الصندوق إنه يهدف من خلال حصوله على التمويل إلى التوسع لتعزيز تحقيق الأهداف الاستثمارية والاستحواذ على عقارات مدرة للدخل وعقود حقوق انتفاع طويلة الأجل وذلك بما يتماشى مع استراتيجيته وتقليل مخاطره، ليظهر ذلك الأثر على أرباح الصندوق واستدامة التوزيعات النقدية السنوية، وذلك بعد خصم تكلفة التمويل السنوية.