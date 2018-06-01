فرنسا: لن نقبل التفاوض "تحت الضغط" حول الرسوم الجمركية

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، إن فرنسا لن تتفاوض "تحت الضغط" مع الولايات المتحدة في شأن #الرسوم_الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وصرح لو مير للصحافة في مونتريال قبل وصوله إلى ويستلر (كندا) حيث سيشارك في اجتماع مجموعة السبع "نحن نرفض التفاوض تحت الضغط.

وقال "لقد التقيت صباح اليوم وزير التجارة الأميركي ويلبر روس وأوضحت له أن دول #الاتحاد_الأوروبي لن توافق أبدًا على التفاوض تحت الضغط".

وشدد على أن الأوروبيين لا يستطيعون فهم مثل هذا القرار الأميركي ضد "الحلفاء المقربين".

وأضاف "نعتقد بشكل راسخ أن القرار الذي اتخذته الادارة الأميركية غير مقبول، غير مبرر، وستكون له عواقب وخيمة على #الاقتصاد_العالمي".

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ليل أمس الخميس بأن قراره فرض رسوم على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي "غير شرعي" و"خطأ"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار ترمب "بطريقة حازمة ومتناسبة" بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

كما وجه الرئيس الفرنسي دعوة لترمب إلى المشاركة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان من أجل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق الإليزيه الذي لم يُحدد ما كان رد ترمب.