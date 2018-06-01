كيف اتحد الأوروبيون للرد على سياسة ترمب الحمائية؟

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي "سيعلن في الساعات المقبلة إجراءات مضادة" على #فرض_رسوم_أميركية على واردات واشنطن من الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وصرح يونكر في مؤتمر صحافي في بروكسل "أنه يوم سيئ للتجارة. الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى من دون ردّ. ما يمكنهم (الأميركيون) القيام به نحن قادرون عليه تماما".

وقال يونكر في بيان إن "الولايات المتحدة لا تترك لنا خيارات أخرى سوى حمل هذا النزاع إلى #منظمة_التجارة_العالمية وفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة".

ويشير بيان المفوضية إلى أن هذه الآلية التي قد تستغرق سنوات، سيتم البدء بها أمام منظمة التجارة العالمية الجمعة في الأول من حزيران/يونيو.

وذكرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم من جهتها في البيان نفسه، "أننا (الاتحاد الأوروبي) قمنا بكل ما يمكن أن نقوم به من أجل تجنب ذلك"، مضيفة أنها تحدثت في الأشهر الأخيرة في مناسبات مختلفة الى وزير التجارة الأميركي ويلبور روس.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "سيكون ردنا على أميركا أولا هو أوروبا الموحدة".

وأضاف "ليس هناك منتصرون في #الحروب_التجارية".