لاغارد: النزعات التجارية مقلقة وتهدد الأكثر فقراً

قالت مديرة #صندوق_النقد_الدولي، كريستين لاغارد، إن تزايد الحمائية بين اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين في العالم يهدد بإلحاق الضرر الأكبر بالفئة الأكثر فقراً في العالم.

وجاءت تصريحات لاغارد خلال اجتماع للدفع بتحرير #التجارة في أعقاب إعلان واشنطن #فرض_رسوم عقابية على الألمنيوم والصلب ما يؤثر على أبرز منتجيهما ومنهم أوروبا وكندا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت لاغارد في افتتاح اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في كندا "بالنتيجة، إذا تعرقلت التجارة بشكل كبير، وإذا تضرر مستوى الثقة بين اللاعبين الاقتصاديين بشكل كبير، فإن أكثر من سيعاني هم الناس الأكثر فقرا".

وأضافت: "إن ذلك سيشوه ويضر ويعرقل سلسلة الإمداد التي تأسست منذ عقود".

وقالت لاغارد أيضا إن 120 من بين 190 اقتصادا في العام تسجل نموا فيما نسبة #البطالة تتراجع إلى مستويات ما قبل "الركود العظيم" في 2008.

لكنها حذرت في الاجتماع الذي ضم وزار المالية في عدد من كبرى الدول من أن ديونا "هائلة" ومخاطر جيوسياسية خلقت "الكثير من الشكوك وعدم الاستقرار".

وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي فشلت في التوصل إلى نتيجة مرضية وإن #الرسوم_الجمركية التي أعلنت في آذار/مارس وتم تعليقها بالنسبة لمعظم المنتجين الرئيسيين، سيبدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة.