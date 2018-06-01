"حساب المواطن" يعلن تقديم موعد إيداع الدفعة السابعة

أعلن #حساب_المواطن عن تقديم #موعد_إيداع_الدفعة_السابعة "لشهر يونيو" لمستحقي الدعم، إلى يوم الثلاثاء القادم، بدلاً من الموعد المحدد مسبقاً 10 من كل شهر.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أنه سيكون 10 يونيو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثامنة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن: "تقديم موعد إيداع الدفعة السابعة (لشهر يونيو) لمستحقي الدعم، إلى يوم الثلاثاء القادم، كما سيكون 10 يونيو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثامنة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وكان البرنامج قد أعلن الأسبوع الماضي عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة لشهر يونيو، مبيناً أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية.

ويأتي برنامج "حساب المواطن"، لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من #الإصلاحات_الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وكذلك تشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة، حيث يشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، و#تطبيق_ضريبة_القيمة_المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وروعيت في سياسات "حساب المواطن" المبادئ التوجيهية للبرنامج، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقداً بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين، كما أنه ستتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.