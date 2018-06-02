كيف سترد بريطانيا على الرسوم الجمركية الأميركية؟

قال #وزير_التجارة_البريطاني، ليام فوكس، يوم السبت، إن بلاده لن توقع أي #اتفاق_تجاري مع الولايات المتحدة إن كان لا يصب في مصلحتها وذلك بعد أن قوبلت رسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألمنيوم بانتقادات من بريطانيا أحد أكبر حلفاء #واشنطن في أوروبا.

كانت #بريطانيا قد تحدثت عن إمكانية عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مع استعداد لندن للخروج من الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها العام المقبل.

لكن بريطانيا ودولاً أخرى في #الاتحاد_الأوروبي وكندا والمكسيك تضررت من الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة. ووصف #فوكس الذي ينادي بالتجارة الحرة، الخطوة بأنها غير قانونية وطلب من واشنطن إعادة النظر فيها، لكنه قال إن السعي لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ليس خطأ.

ورداً على سؤال عما إذا كانت #بريطانيا ستقبل باتفاق إذا كان وفق شروط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فوكس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا لم نصل إلى اتفاق نرى أنه في مصلحة المملكة المتحدة فإننا لن نوقع أي اتفاق تجاري".