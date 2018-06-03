الصين: محادثات التجارة مع أميركا "مرهونة" بوقف الرسوم

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى بين #الولايات_المتحدة والصين في بكين، إنه في حالة تطبيق واشنطن عقوبات تجارية بما في ذلك فرض رسوم فإن جميع النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون لاغية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الصين راغبة في زيادة الواردات من عدة دول من بينها الولايات المتحدة، قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلي استراتيجية وطنية لبكين.

وصدر البيان عقب انتهاء المحادثات بين وزير التجارة الأميركي ويلبور روس وليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد قال إن إدارة الرئيس ترمب تسعى لتغييرات هيكلية في #الاقتصاد_الصيني في إطار المحادثات التجارية الجارية في بكين بالإضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من السلع الأميركية.