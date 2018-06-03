وزيرة مصرية: نحول أفكار الشباب المبدع إلى شركات

بدأت #مصر إطلاق مبادرات تهدف لتوسيع مجالات ريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا وتسهيل الاستعانة بها في كافة مجالات الحياة، وإنشاء شركات للشباب من أصحاب الأفكار الإبداعية.

وأطلقت وزارة الاستثمار المصرية مبادرة تحت اسم "شركتك فكرتك"، تقوم على أن يتقدم الشباب بفكرة إبداعية للعمل فيها، فيما يتم تقديم التمويل اللازم لهم لإنشاء شركات يقومون من خلالها بتنفيذ فكرتهم وتسويق منتجها، وخلق فرص عمل جديدة تزيد من معدلات النمو والناتج القومي وتحقق ريادة الأعمال والشمول المالي.

وبحضور عدد من الوزراء المصريين تتقدمهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أطلقت مجموعة "فلك" للشركات الناشئة بالشراكة مع المجموعة المالية "هيرمس"، الافتتاح الرسمي لـ15 شركة من 13 محافظة مصرية، حيث قدم الشباب عروضاً لنماذجهم وأفكارهم التي ستتحول إلى شركات.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن "فكرتك شركتك" مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتوطينها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بأقل مجهود وبسرعة أكبر، مضيفة أنه يمكن لأي شاب أو فريق من الشباب أن يطرح فكرته كمشروع قابل للتطبيق، ويقدم منتجاً وخدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية، مع وجود فريق عمل يمتلك المهارات اللازمة لتحويل الفكرة إلى مشروع مربح وعالي القيمة.

وخلال الورشة طرح الشباب نماذج مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة، مثل إنشاء بوابة لتسهيل خدمات الحصول على الدواء وتوصيله للمنازل من خلال تطبيق على الإنترنت و الهاتف الجوال، وتطبيق آخر على الجوال للثانوية العامة يمكن للطالب من خلاله الحصول على كافة ما يحتاجه من ملازم ومذكرات وأسئلة وأجوبة لمناهج الثانوية، وتطبيق للحصول على العمالة المنزلية من خلال تقديم بيانات الراغب في الحصول على عامل أو فني لإصلاح الأجهزة المنزلية أو القيام بأعمال السباكة والنجارة وغيرها، حيث يتم تقديم الخدمة له في دقائق وإرسال فني ومتخصص ماهر ويتمتع بكفاءة عالية ودقة وأمانة لمنزله مقابل رسوم بسيطة.

ومن ضمن النماذج التي عرضها الشباب أيضاً نموذج لتطبيق خاص بكيفية إنشاء حساب بنكي، وكيفية التعامل مع البورصة وتداول الأوراق المالية، وشراء تذاكر الطيران، وحجز الرحلات السياحية، ومعرفة مواعيد مباريات كرة القدم للمنتخبات والفرق المختلفة، وكل ذلك من خلال تطبيقات على الهواتف الجوالة ومقابل رسوم تسدد للشركات صاحبة التطبيق.

وقال محمد مزربان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار لـ"العربية.نت"، إن "مصر أصبحت تحتل مرتبة مهمة في مجالات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، والهدف من هذه المبادرات هو تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل وتحقيق دفعة للاقتصاد المصري، يمكن أن تحقق على مدار 5 سنوات قادمة زيادة كبيرة في معدل النمو والناتج القومي".

وأضاف أن الهدف الآخر من وراء توسيع مجالات ريادة الأعمال هو تشجيع الشباب على العمل الإبداعي والخاص، وإنشاء شركات خاصة بهم يقدمون من خلالها أفكارهم الإبداعية ويحولونها لخدمات ومنتجات يستفيد منها المواطنون وبمقابل بسيط، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحويل كل الأفكار المبدعة للشباب إلى شركات كبيرة تنفذ هذه الأفكار، وتقدمها للمصريين كخدمات ميسرة ورائعة.