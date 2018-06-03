130 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة لـ 5 سنوات 

أكد شهاب البرعي، المدير الأول في استراتيجي أند - الشرق الأوسط، أن الدول الخليجية لديها فرص واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال البرعي في مقابلة مع "العربية"، إن دول الخليج بحاجة إيجاد إطار عمل متماسك واتخاذ القرارات الصحيحة لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأوضح أن الطاقة المتجددة لا تزال تجذب حصة متزايدة من الاستثمار العالمي، حيث إنه من المتوقع أن يتم استثمار نحو 130 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى تراجع حصة مشاركة الدول الخليجية في الاستثمارات بالطاقات المتجددة، قياسا للثروات الموجودة فيها، مؤكدا أن استثمارات الدول الخليجية في الطاقة المتجددة بلغت في عام 2016 أقل من مليار دولار، وهي مهددة بأن تتراجع في حال لم يتم التخطيط لإطار عمل مناسب للاستثمار فيها.