إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.1 مليار دولار

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن #إيرادات_قناة_السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفعت إلى نحو 5.1 مليار دولار.



ولم يكشف الجارحي عن أرقام المقارنة، لكنه قال إنه يتوقع وصول إيرادات السنة المالية 2017-2018 بأكملها إلى حوالي 5.6 مليار دولار، بزيادة 14% عن السنة السابقة.



وبلغت إيرادات #قناة_السويس 4.95 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.



وكانت #مصر قالت من قبل إن عملية توسعة القناة التي قادها الجيش بتكلفة 8 مليارات دولار واستكملت في 2015 ستساهم في زيادة #إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار بحلول 2023، وإن المنطقة الاقتصادية التي تقام بمحاذاة القناة ستمثل في نهاية المطاف نحو ثلث #الاقتصاد.



وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.