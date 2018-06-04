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إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.1 مليار دولار

المصدر: القاهرة - رويترز
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نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن #إيرادات_قناة_السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفعت إلى نحو 5.1 مليار دولار.

ولم يكشف الجارحي عن أرقام المقارنة، لكنه قال إنه يتوقع وصول إيرادات السنة المالية 2017-2018 بأكملها إلى حوالي 5.6 مليار دولار، بزيادة 14% عن السنة السابقة.

وبلغت إيرادات #قناة_السويس 4.95 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكانت #مصر قالت من قبل إن عملية توسعة القناة التي قادها الجيش بتكلفة 8 مليارات دولار واستكملت في 2015 ستساهم في زيادة #إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار بحلول 2023، وإن المنطقة الاقتصادية التي تقام بمحاذاة القناة ستمثل في نهاية المطاف نحو ثلث #الاقتصاد.

وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

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