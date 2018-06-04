نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن #إيرادات_قناة_السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفعت إلى نحو 5.1 مليار دولار.
ولم يكشف الجارحي عن أرقام المقارنة، لكنه قال إنه يتوقع وصول إيرادات السنة المالية 2017-2018 بأكملها إلى حوالي 5.6 مليار دولار، بزيادة 14% عن السنة السابقة.
وبلغت إيرادات #قناة_السويس 4.95 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وكانت #مصر قالت من قبل إن عملية توسعة القناة التي قادها الجيش بتكلفة 8 مليارات دولار واستكملت في 2015 ستساهم في زيادة #إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار بحلول 2023، وإن المنطقة الاقتصادية التي تقام بمحاذاة القناة ستمثل في نهاية المطاف نحو ثلث #الاقتصاد.
وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.1 مليار دولار
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن #إيرادات_قناة_السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفعت إلى نحو 5.1 مليار دولار.