أوروبا تقدم شكوى ضد الصين بشأن الملكية الفكرية

قالت الصين إنها تأسف لشكوى #الاتحاد_الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بشأن أمور متعلقة ببراءات اختراع شركات أوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت يوم الجمعة إنها ستتقدم بشكوى من #الصين بخصوص انتهاك حقوق #براءات_اختراع_شركات_أوروبية، بالإضافة إلى شكاوى من الولايات المتحدة بسبب رسومها الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن الصين ستتعامل مع الشكوى وفقا لإجراءات تسوية النزاعات في #منظمة_التجارة_العالمية.

وأضافت الوزارة "أولت الحكومة الصينية دوما أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتبنت إجراءات قوية لحماية الحقوق القانونية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية المحليين والأجانب ومصالحهم".