مستشار "ترمب": الخلاف التجاري قد يهدد الاقتصاد الأميركي

اعترف كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترمب بأن الخلاف التجاري مع حلفاء الولايات المتحدة قد يهدد #الاقتصاد_الأميركي المزدهر، لكنه رفض الانتقادات الموجهة لموقف الإدارة الأميركية.

إلى ذلك، عبر وزراء مالية أقرب حلفاء الولايات المتحدة عن غضبهم من #الرسوم_الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على واردات المعادن لكنهم اختتموا اجتماعا استمر على مدى ثلاثة أيام في كندا دون التوصل إلى حلول، مما يمهد الطريق أمام معركة حامية في اجتماع مجموعة السبع في كيبيك الأسبوع المقبل.

وفشل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في تهدئة الشعور بالإحباط لدى نظرائه في #مجموعة_السبع بشأن رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب وأخرى نسبتها 10% على واردات الألومنيوم فرضتها واشنطن على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.



وقالت المجموعة في بيان موجز كتبته كندا "وزراء المالية ومحافظو (البنوك المركزية) طلبوا من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إبلاغ قلقهم وخيبة أملهم جميعا".



وأضافت "الوزراء والمحافظون اتفقوا على ضرورة مواصلة هذه المناقشات في قمة الزعماء في تشارليفويكس التي من الضروري اتخاذ إجراء حاسم خلالها". الهدف من ذلك هو إعادة الشراكة الجماعية لتشجيع التجارة الحرة والنزيهة القائمة على المنفعة المتبادلة".



وتدفع الدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع جميعا في الوقت الحالي الرسوم الجمركية، والتي تهدف إلى حد كبير لتقليص الإنتاج الزائد في الصين. وهيمن الموضوع على المناقشات خلال الاجتماع في منتجع ويسلر في كولومبيا البريطانية.



وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الولايات المتحدة أمامها أيام قليلة فقط لتجنب نشوب حرب تجارية مع حلفائها وإن الأمر متروك لواشنطن لتجنب تصعيد التوترات بشأن الرسوم الجمركية.



وبعد الاجتماع، قال لو مير إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة ضد #الرسوم_الجمركية الأميركية الجديدة.



ومضى يقول "ما زال أمامنا بضعة أيام لاتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولتجنب اندلاع حرب تجارية بين أعضاء مجموعة السبع".



وتابع لو مير "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة والأمر يعود للإدارة الأميركية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتهدئة الوضع وتخفيف الصعوبات"



ومن جانبه قال وزير المالية الألماني أولاف شولز إن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول #التعريفات_الجمركية سيعزز الإرادة السياسية للدول الأعضاء للتسريع بإصلاحات في التكتل.



وأضاف للصحفيين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع "جرت مناقشة عدة قضايا خلال الاجتماع لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها. هذا أمر غير عادي تماما في تاريخ مجموعة السبع".