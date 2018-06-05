السعودية:42 مليار ريال لإنشاء أكثر من ألف مصنع بـ3 أشهر

بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء بالسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، نحو 1006مصانع، برأسمال وصل إلى 41.9 مليار ريال، وستستوعب تلك المصانع نحو 60 ألف عامل، وذلك بحسب بيانات صادرة عن #وزارة_الطاقة_والصناعة والثروة المعدنية.

وفيما يخص توزيع المصانع تحت الإنشاء حسب النشاط الصناعي، أظهرت البيانات تصدر المصانع الخاصة بصنع منتجات المعادن اللافلزية القائمة بـ208 مصانع، برأسمال 4.5 مليار ريال، وتلتها مصانع منتجات المطاط واللدائن بـ130 مصنعا، برأسمال 1.4 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

واستحوذت منطقة #الرياض على 41% من إجمالي المصانع تحت الإنشاء في الربع الأول للعام الحالي بـ414 مصنعا، ثم المنطقة الشرقية بـ175 مصنعا.

وتوزعت #المصانع_قيد_الإنشاء_بالمملكة خلال الربع الأول على 868 مصنعا وطنيا، بلغت رساميلها 25.4 مليار ريال، فيما يوجد 76 مصنعا أجنبيا تصل رساميلها إلى 2.8 مليار ريال، إضافة إلى 62 مصنعا مشتركا تحت الإنشاء بلغت رساميلها 13.7 مليار ريال.