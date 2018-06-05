اليابان تحذر من "تداعيات خطيرة" للرسوم الأميركية

أعلنت الحكومة اليابانية أن #الرسوم_الجمركية_التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل "تداعيات خطيرة" على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واصفة الوضع بأنه "مؤسف للغاية".

ووجدت واشنطن نفسها معزولة خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع وزراء مالية دول #مجموعة_السبع على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على #واردات_الصلب_والألمنيوم.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إنه "أمر مؤسف للغاية أن الوضع لم يتحسن حتى بعدما نقلت اليابان للولايات المتحدة مخاوفها على مستويات مختلفة".

ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال سوغا للصحافيين إن "إجراءات الحكومة الأميركية التجارية التي تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها للأسواق العالمية".

وتابع "إضافة إلى ذلك، نعتقد أنها ستحمل تداعيات خطيرة على التعاون الاقتصادي بين الحليفتين - اليابان والولايات المتحدة - وعلى كافة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقات الودية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين، ما يعادل 456 مليون دولار على البضائع الأميركية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها مؤخرا على منتجات اليابان من الصلب والالمنيوم.

ووفقا لآخر المعلومات الصادرة، بلغ الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة 615.7 مليار ين، ما يعادل 5.6 مليار دولار في أبريل، وهي زيادة بنسبة 4.7% مردها إلى ارتفاع الطلب على السيارات ومعدات البناء.