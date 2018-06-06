أوروبا تطلب إعفاءات أميركية من العقوبات لشركاتها بإيران

بعثت الأطراف الموقعة على #الاتفاق_النووي مع #إيران رسالة إلى كبار المسؤولين الأميركيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن وتحث الولايات المتحدة على إعفاء #شركات_الاتحاد_الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات.



وحدد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الرسالة المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها #قطاعات_الأدوية والرعاية الصحية و#الطاقة والسيارات والطيران المدني و#البنية_التحتية والبنوك.



وقال الوزراء ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين إن أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".