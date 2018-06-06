بعثت الأطراف الموقعة على #الاتفاق_النووي مع #إيران رسالة إلى كبار المسؤولين الأميركيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن وتحث الولايات المتحدة على إعفاء #شركات_الاتحاد_الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات.
وحدد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الرسالة المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها #قطاعات_الأدوية والرعاية الصحية و#الطاقة والسيارات والطيران المدني و#البنية_التحتية والبنوك.
وقال الوزراء ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين إن أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
أوروبا تطلب إعفاءات أميركية من العقوبات لشركاتها بإيران
بعثت الأطراف الموقعة على #الاتفاق_النووي مع #إيران رسالة إلى كبار المسؤولين الأميركيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن وتحث الولايات المتحدة على إعفاء #شركات_الاتحاد_الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات.