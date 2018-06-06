الأوروبيون يفرضون رسوماً "انتقامية" على صادرات أميركا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن #الاتحاد_الأوروبي سيبدأ فرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أميركية مختارة، اعتباراً من يوليو رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من الاتحاد.

وأعطى أعضاء الاتحاد الأوروبي دعماً واسعاً لخطة المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية على صادرات أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، رداً على ما تراه إجراء غير قانوني من قبل واشنطن.

وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحافي: "تتوقع المفوضية إتمام الإجراء ذي الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل نهاية يونيو بحيث يبدأ فرض الرسوم الجمركية الجديدة في يوليو".