تحقيق يكشف كيف سعى أوباما للالتفاف على عقوبات إيران

سعت إدارة #أوباما سراً لإعطاء #إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي عن طريق تجنب العقوبات التي تم وضعها بعد #الاتفاق_النووي لعام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونغرس والشعب الأميركي.

هذا وفقاً لتحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وصدرت نتائجه اليوم الأربعاء.

ويكشف التحقيق بحسب "أسوشيتد برس"، أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصاً في فبراير 2016 يسمح لإيران بتحويل 5.7 مليار دولار لها في بنك بعمان من الريال العماني إلى اليورو، من خلال تحويل الأموال أولاً إلى الدولار الأميركي.

لكن هذا الجهد لم يتكلل بالنجاح، ولم يكن الترخيص قانونياً. ومع ذلك، فإنه يلقي الضوء على التوازن الدقيق الذي سعت إدارة "أوباما" إلى إحداثه بعد الاتفاق، حيث عملت على ضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة دون أن يخدم ذلك خصوم الاتفاق.