10 مليارات جنيه إيرادات الحكومة المصرية بعد رفع الرسوم

توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة في #مجلس_النواب_المصري، ياسر عمر، أن تصل إيرادات الحكومة المصرية نحو 10 مليارات جنيه، بعد إقرار قانون زيادات الرسوم من البرلمان أمس الثلاثاء.

وأضاف عمر أن "الزيادات الأخيرة التي أقرها القانون سيتم تحصيلها من فئات ذات قدرة مالية، ولا تمس المواطن محدود الدخل، لافتا إلى أن زيادة رسوم إصدار جواز السفر من 54 إلى 200 جنيه، وبما أن مدته 7 سنوات فهذا يعني أن الرسوم أقل من 20 جنيها سنويا، كما أن فرض رسوم بواقع 10 جنيهات على كل فاتورة هاتف محمول شهريا يشمل الطبقة المتوسطة، فيما يستخدم محدودو الدخل الهواتف بنظام الكارت".

وأشار إلى أن الهدف من القانون هو مساعدة الدولة في سد #عجز_الموازنة، خاصة مع حزمة المساعدات الاجتماعية بقيمة 60 مليار جنيه، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه.

ونفى عمر قيام الحكومة في #مصر بأي زيادات ضريبية قريبا، سواء على المواطنين أو المستثمرين، حيث ستعمل الحكومة على زيادة كفاءة التحصيل.