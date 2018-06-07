البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لـ1.8%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو #الاقتصاد_السعودي العام الجاري إلى 1.8%، مرجحا نموه بنسبة 2.1 % و2.3 % عامي 2019 و2020.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الجاري، اطلعت عليه "العربية نت"، رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6% عن توقعات شهر يناير الماضي التي كانت 1.2%.

وبحسب #البنك_الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018، وإلى 3.3% في 2019، في انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.

وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018، و2.7% في 2019، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في 2018، وبالقدر نفسه في 2019.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3٪ في عام 2018، بعد أن كان 1.6 %، في عام 2017 حيث تخفف الدول المصدرة للنفط من التعديلات المالية في ظل ثبات أسعار النفط.

وتشیر التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي سیرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7%، في 2019 وذلك بفضل زياد الاستثمارات الثابتة.

وتوقع البنك الدولي أن یلقى النمو في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي دعما من زيادة الإنفاق الرأسمالي.

وذكر أنه في السعودية من المتوقع أن يتحسن النمو بها إلى 1.8%، هذا العام و2.1%، العام القادم.

ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل النمو فیها مع تحسن ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين بفضل إصلاحات مناخ ممارسة أنشطة الأعمال وتحسن الطلب الخارجي.

ومن المتوقع أن يستفيد نمو قطاع السياحة أيضا من استقرار الأوضاع الأمنية ومن المرتقب أن یبلغ معدل النمو في مصر 5%، في السنة المالية 2017/2018، و5.5%، في السنة التالية.