الصين تعرض شراء منتجات أميركية بـ70 مليار دولار

عرضت #الصين زيادة وارداتها من السلع #الأميركية بحوالي 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تهديدها بفرض #رسوم_جمركية مشددة على 50 مليار دولار من #البضائع_الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي، الأربعاء.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت، الثلاثاء الماضي، أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لوكالة فرانس برس أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.

من جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة #التجارة_الأميركية "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".

وبلغت قيمة #صادرات_المنتجات_الأميركية إلى الصين 130,36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53,8%.

وتخطى العجز في #الميزان_التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.

وحذرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية، الأحد، خلال زيارة ويلبور روس بأنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال #زيادة_الرسوم_الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج #المفاوضات_التجارية_والاقتصادية (بين الدولتين) لاغية".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة #الواردات_الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.

وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد #الصين على الرغم من الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 أيار/مايو في الخلاف التجاري بينهما.