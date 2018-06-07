دبي تخفض وتلغي حزمة من الرسوم الحكومية

اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تخفيض وإلغاء حزمة من #الرسوم_الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

وتستهدف هذه السياسة تخفيض "رسم الأسواق" من النسبة الحالية البالغة 5% إلى 2,5%.

وركزّت السياسة في مرحلتها الأولى على استهداف #تنمية_قطاع_الطيران واعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة بهدف جذب أكثر من مليار درهم استثمارات في هذا القطاع.

كما تم اتخاذ قرار بإعفاء معاملات #تسجيل_العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوما، التي كانت تبلغ 4%.

أما بالنسبة للمدارس فقد تم اتخاذ قرار بعدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018-2019 سعيا إلى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على أولياء الأمور.