رئاسة فرنسا تطلق علامتها التجارية لتمويل تجديد الإليزيه

تخطط الرئاسة الفرنسية لبيع أكواب وأقلام وتذكارات تحمل علامتها التجارية للمساعدة في تمويل تجديد #قصر_الإليزيه الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.

وقالت الرئاسة، الأربعاء، إنها سجلت علامتها التجارية، وتسعى للنظر في مناقصات من أجل شراكة ترخيص لبيع المنتجات.

وحتى الآن، كانت تذكارات الإليزيه تباع فقط عندما يفتح القصر للزوار مرة في العام، واستخدمت أيضاً كهدايا لضيوف الرئيس.

وتريد الرئاسة الفرنسية الآن وضع استراتيجية تسويق والتمتع بمساحة رؤية أفضل.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن متجراً على الإنترنت سيبدأ في سبتمبر بيع المنتجات، وسيكون الأول من نوعه.

وتقدر تكلفة تجديد القصر بمئة مليون يورو (117 مليون دولار)، على مدار سبع سنوات مقبلة.