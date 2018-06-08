أظهرت البيانات اليوم الجمعة تراجع #الناتج_الصناعي_الألماني على غير المتوقع في أبريل/نيسان مما ينبئ بأن المصانع في #أكبر_اقتصاد_أوروبي بدأت الربع الثاني من العام بداية ضعيفة.

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية 1% بينما كان المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يزيد 0.3%.



وتظهر أرقام منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الصادرات 0.3% في أبريل ونمو الواردات 2.2%.



وانكمش فائض الميزان التجاري إلى 19.4 مليار يورو من قراءة معدلة بالخفض قدرها 21.6 مليار يورو في مارس آذار. وتوقع المحللون فائضا قدره 21 مليار يورو.