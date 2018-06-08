تراجع الناتج الصناعي الفرنسي في إبريل بسبب الطقس

أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الرسمية الفرنسية اليوم الجمعة تراجع الناتج الصناعي الفرنسي على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في إبريل/نيسان متأثرا بانخفاض إنتاج الطاقة نتيجة لطقس معتدل على نحو غير معتاد لذلك الوقت من السنة.



وقالت هيئة الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.5% في إبريل نيسان مقارنة مع مارس آذار مدفوعا بانخفاض نسبته 5.8% في إنتاج قطاعات الطاقة والمرافق والتعدين.



وفي المقابل تسارع إنتاج الصناعات التحويلية حيث زاد 0.4% في ابريل نيسان مقارنة مع 0.3% معدلة في مارس آذار.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط زيادة الناتج الصناعي 0.3% بينما دارت التقديرات بين -0.7% و+0.8%.