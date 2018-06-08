مصطفى مدبولي.. من العاصمة الإدارية إلى رئاسة وزراء مصر

ربطت مصادر رسمية مطلعة، بين اختيار #وزير_الاسكان_المصري، المهندس مصطفى مدبولي، رئيساً للحكومة للمصرية، وبين #المشروعات_العقارية التي طرحها خلال فترة توليه حقيبة وزارة الإسكان وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أمس الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم المهندس شريف إسماعيل يوم الثلاثاء الماضي استقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين إعلان اسم #رئيس_الوزراء_المصري الجديد.

ويعد #مشروع_العاصمة_الإدارية الجديدة أهم المشاريع التي بدأت في عهد مصطفى مدبولي، وهو مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم و #تنمية_الاقتصاد_المصري يوم 13 مارس 2015.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم #قناة_السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقراً للبرلمان ومؤسسة الرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. ويتضمن المشروع أيضاً منتزها رئيسيا ومطارا دوليا، ويقام على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.

ويتضمن المشروع منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي الذي يضم نحو 18 مبنى للوزارات ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء، إضافة إلى الحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم، بالإضافة إلى المدينة الذكية والمدينة الترفيهية.

وحصل رئيس الوزراء الجديد على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً وتقدير امتياز لمشروع التخرج في يوليو 1988.

وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

وعمل مدبولي كمتخصص في مجال التخطيط العمراني والإسكان خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008.

كما عمل بمجال التدريس بجامعة القاهرة فرع الفيوم لمدة 4 سنوات وكذلك بجامعة مصر الدولية لمدة عامين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية والتصميم المعماري والحضري.

ومن يناير 2000 وحتى يونيو 2004 تولى منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي يوليو 2004 تولى منصب مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ومن أبريل 2008 وحتى سبتمبر 2009 تولى منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومن أكتوبر 2007 إلى أبريل 2008 أصبح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات.

وتولى خلال الفترة من نوفمبر 2012 وحتى فبراير 2014 منصب المدير الإقليمي للدول العربية في "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات"، ومن سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011 تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 وحتى اختياره رئيساً لمجلس وزراء مصر أمس الخميس.