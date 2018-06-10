حرب تجارة بـ 300 مليار دولار و600 إجراء مضاد

قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم بإجراءاتها التمييزية ضد الشركات الأجنبية، بنحو 600 نوع من هذه الإجراءات خلال 10 سنوات.

وأشار العلمي في مقابلة مع "العربية" إلى تحرك الدول المقابلة للولايات المتحدة في مضمار التجارة العالمية، ومنها اليابان والاتحاد الأوروبي وكندا عبر فرض رسوم على وارداتها من أميركا.

وقال إن التقارير الصادرة بموجب التعاون ضمن منظمة التجارة العالمية، تكشف عن تقديم دعم للمنتجات الزراعية من هذه الدول لتحقيق خطوات المنافسة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار.

واعتبر العلمي أن هذا السلوك من الدول الفاعلة تجارياً، تسبب في تقليص معدل النمو في التجارة الدولية.

وأشار إلى ترقب فرض كندا لرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بحلول شهر يوليو المقبل.

واستبعد أن يتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مواصلة فرض الرسوم والإجراءات الحمائية تجاه شركات الدول الأخرى والتي تهدف إلى تعديل ميزان التجارة معها.