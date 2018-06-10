حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال بينها تعويضات لمستحقين

أعلن برنامج #حساب_المواطن على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن أبرز أرقام الدفعة السابعة لشهر يونيو، التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين.

وبيّن برنامج "حساب المواطن" أنه تم إيداع 2.4 مليار ريال، في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم، منها 2.3 مليار ريال دفعة شهر يونيو، و18.9 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار البرنامج إلى أن الدعم شمل 3.71 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.8 مليون تابع، بإجمالي 12.5 مليون مستفيد.

وحصلت 1.4 مليون أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

وشدد البرنامج على أنه سيكون اليوم الأحد (10 يونيو) آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثامنة (لشهر يوليو) لمن لم يسجل في البرنامج.

يذكر أنه يبدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة السابعة (لشهر يونيو) لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ca.gov.sa .