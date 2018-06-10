اقتراح وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة بمنطقة اليورو

اقترح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد #البطالة في #منطقة_اليورو.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، قال السياسي الاشتراكي: "أنا أؤيد استكمال الأنظمة الوطنية للتأمين ضد البطالة بنظام تأمين احتياطي لمنطقة اليورو برمتها".

وأوضح شولتس أن بوسع أي دولة تواجه أزمة وترتفع فيها أعباء أنظمة #التأمين_الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، أن تحصل على قرض من هذا التأمين الاحتياطي. وأضاف أنه في حال انتهاء الركود، تقوم الدولة المتأزمة برد القرض الذي حصلت عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للنظام بأكمله، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

بهذا الاقتراح، يسير شولتس في نفس اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك يسعى ماكرون إلى إنشاء تأمين لمكافحة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي مطلع الشهر الماضي قال مكتب الإحصاءات الأوروبي، يوروستات، إن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا في مارس عند 8.5%.

وكان معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوياته في تسعة أعوام في نوفمبر بفضل النمو الاقتصادي القوي ليصل إلى 8.7%، انخفاضا من 8.8% في أكتوبر.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض معدل البطالة الكلي في دول المنطقة إلى خمسة في المائة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980. ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.

وتباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري كما كان متوقعا في بداية العام.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.4 % في الربع الأول بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017 في حين بلغ النمو 2.5% على أساس سنوي. ويتماشى هذا مع توقعات الاقتصاديين، لكنه يقل عن معدل النمو الفصلي البالغ 0.7% المسجل في الأرباع الثلاثة السابقة.