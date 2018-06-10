مصر.. توقعات برفع أسعار البنزين 35%

توقعت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في شركة بلتون فاينانشال، رفع أسعار البنزين في مصر، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، بنسبة تتراوح بين 35% و45% ليواكب الارتفاع في أسعار النفط العالمية، والذي يؤثر على فاتورة الدعم في الميزانية المصرية.

وأشارت ممدوح في مقابلة مع "العربية" إلى تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم، موضحة أنها ستبقي التأثير في النطاق المستهدف للتضخم (معدل الغلاء المعيشي) بين 13% إلى 16%.

وقالت إن البنك المركزي المصري، يضع هذا النطاق المستهدف للتضخم، وهو نطاق يعطي مرونة لتنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية التي اتفقت مصر بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وعبر عن اعتقادها بأن اختلاف الصورة بشأن معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، ستنعكس في اتخاذ خطوات مقبلة تستهدف خفض فاتورة الدعم في الموازنة المصرية.