الاقتصاد التركي ينمو 7.4%.. والعجز يواصل اتساعه

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، أن #الاقتصاد_التركي نما 7.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 متجاوزا التوقعات لنمو 7%، في استطلاع أجرته رويترز.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2% على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم مقارنة مع الربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4%، بحسب البيانات المعلنة سابقا.

وفي سياق متصل، قال البنك #المركزي_التركي اليوم، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 5.426 مليار دولار في أبريل.

ويتجاوز الرقم توقعات رويترز التي كانت قدرت العجز عند 5.3 مليار دولار.

وفي مارس كان عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 4.8 مليار دولار، وبلغ 47.1 مليار دولار في 2017 بأكمله.