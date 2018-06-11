ترمب يصعد: "التجارة العادلة" تحولت إلى "تجارة غبية"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أن العجز التجاري الذي تعاني منه بلاده ناتج عمّا وصفه بـ"التجارة غير العادلة".

حيث نشر تغريدات عدة انتقد فيها حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بسبب #العجز_التجاري_الأميركي عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لـ #مجموعة_السبع في كندا.

وأشار ترمب إلى أن التجارة النزيهة تسمى الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة، مضيفا أنه ليس عدلا بالنسبة للشعب الأميركي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار.

ولم ير الرئيس الأميركي أي مبرر للسماح للدول الأخرى بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود.

في الوقت الذي يتعين فيه على المزارعين والعمال الأميركيين ودافعي الضرائب دفع ثمن باهظ وغير عادل.