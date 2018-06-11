حزمة الدعم الخليجي تشكل 20% من ميزانية الأردن السنوية

وصف عدلي قندح، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، حزمة المساعدات الخليجية، التي تضم وديعة ودعماً مالياً، بأنها تشكل نسبة 20% من الميزانية السنوية الأردنية.

وأشار قندح في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز احتياطيات الأردن بالعملات الأجنبية، وفي تقوية الموقف تجاه الإجراءات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى وجود احتياطيات مريحة في الأردن تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار تغطي واردات لفترة 7 أشهر.

يذكر أن السعودية والكويت والإمارات قدمت دعما بقيمة 2.5 مليار دولار على فترة 5 سنوات للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها.