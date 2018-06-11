خبير بريطاني: استثمارات أجنبية ضخمة في طريقها للسعودية

لفتت #السعودية أنظار الكثير من المستثمرين الكبار ومديري المحافظ الاستثمارية في العالم، بعد الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة أخيراً، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الإصلاحات إلى انتعاش اقتصادي على المدى الطويل، واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، بما فيها سوق الأسهم السعودية.

وتوقع روس تيفيرسون، رئيس قسم الأسواق الناشئة في شركة "جوبيتر" البريطانية لإدارة الأصول، أن يشهد #الاقتصاد_السعودي تحسناً كبيراً خلال الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة، كما أكد في حوار خاص مع "العربية.نت"، أن سوق الأسهم السعودية سوف تجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقال تيفيرسون: "نحن نعتقد أن السعودية قد اتخذت عدداً من الخطوات في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن "أسعار الطاقة والوقود قد انخفضت بشكل غير واقعي، وهذا ما شجع المملكة على تنويع مصادرها الاقتصادية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي في المدى الطويل، وذلك على الرغم من أنه على المدى القصير قد يسبب بعض الضغوط على المستهلكين، لكن بشكل عام نحن نعتقد بأن التغيرات التي شهدتها السعودية كانت إيجابية".

وأضاف تيفيرسون الذي التقته "العربية.نت" في لندن: "إن ترقية السوق المالية السعودية (تداول) إلى سوق ناشئة هي خطوة مهمة وكبيرة، ونتطلع قدماً لإدراج السوق المرتقب ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة".

وتابع: "أنا على يقين تام بأنها ستؤدي إلى العديد من التأثيرات الإيجابية، وستسهم في تعزيز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين من المؤسسات والشركات".

وحول #رؤية_السعودية_2030، قال تيفيرسون رداً على سؤال لـ"العربية.نت"، إن "ما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية وتنموية وتغييرات جذرية كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق طموحات وأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، هو خطوة محورية".

وربط الخبير المالي البريطاني بين العملاق الاقتصادي الصين وبين التحولات التي تشهدها السعودية بالقول إن "هناك أوجه شبه مثيرة للاهتمام بين المملكة العربية السعودية والصين، حيث ستقوم المملكة باستضافة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وكنت قد توجهت خلال زيارتي الأخيرة إلى المملكة إلى مركز الملك عبدالله المالي حيث ستعقد القمة، ورأيتُ أن المنطقة تشهد حالياً العديد من المشاريع التي ذكّرتني بالعديد من الزيارات إلى بكين أو شنغهاي، حيث شكلت الإرادة السياسية الدافع الرئيسي لإنجاز المشاريع بسرعة".

وأضاف: "يبدو جلياً أن السعودية بدأت بمواكبة بعض المؤشرات من نموذج الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، من خلال ضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية لتخطي بعض التحديات التي قد تعيق النمو الاقتصادي".

وانتهى الخبير البريطاني إلى القول إن "الحملة التي قام بها أخيراً الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد سيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز مستويات الشفافية على المدى الطويل".