متحدية قرار "ترمب".. بكين تدعم الاتفاق النووي مع طهران

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنظيره الإيراني #حسن_روحاني دعم بكين للاتفاق النووي الموقع العام 2015 بين إيران والدول الكبرى والذي كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق انسحابها منه، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الاثنين.

وعقد الرئيسان محادثات، الأحد، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ضمت العديد من البلدان الآسيوية، بما في ذلك روسيا، في مدينة تشينغداو الصينية (شرق).

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن #الاتفاق_النووي الذي يتوجب على إيران بموجبه الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها يُعدّ "نتيجة هامة للتعددية".

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله إن إيران تتوقع من المجتمع الدولي، ومن ضمنه الصين، "أن يلعب دورا إيجابيا في التعامل المناسب" مع هذا الملف.

وروسيا والصين كانتا وقعتا مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اتفاق 2015 مع إيران الذي قبلت بموجبه طهران الحد من أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق فتح الباب أمام عقوبات جديدة ضد إيران والشركات الأجنبية العاملة هناك.

وتسعى طهران إلى الحصول على دعم باقي الموقعين على الاتفاق أي الأوروبيين، إضافة الى روسيا والصين المستهلك الكبير للنفط الإيراني، وذلك بغرض الحفاظ على سلامة اقتصادها.