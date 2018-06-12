إجراءات إصلاحية تخفض العجز الكلي بمصر لـ 7.8%

أعلنت وزارة المالية المصرية، تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام المالي الجاري 2017 /2018.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن معدل العجز الكلي تراجع من 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجعت الوزارة تراجع العجز الكلي بالموازنة، إلى نمو الإيرادات بنسبة 36%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وتعد الإيرادات الضريبية، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة المصرية، إذ نمت بنسبة 45% خلال الشهور الـ 11 الماضية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع متوسط نمو 20% في السنوات الثلاث السابقة.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق.

ومنذ الربع الأخير من العام 2016 تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وأعقبت ذلك بعدة إجراءات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم الذي كان يستنزف جزءا كبيرا من الموازنة العامة ولا يصل إلى مستحقيه في نفس الوقت.

وخلال الفترة الماضية رفعت الحكومة أسعار المحروقات والكهرباء أكثر من مرة، كما رفعت أسعار تذاكر المترو، وأيضاً رفعت أسعار مياه الشرب بنسب تتجاوز 44% مع توقعات بزيادات جديدة خلال الأيام المقبلة سواء في أسعار مياه الشرب أو المحروقات.

وبخلاف التحسن الملحوظ في عجز الموازنة العامة للدولة، فقد سجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قفزة كبيرة بعدما تجاوز مستوى 44 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، هذا بخلاف التحسن الملحوظ في حجم الصادرات، ما يشير إلى بدء مرحلة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.