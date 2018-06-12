بالأرقام.. أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

في إطار تطبيق باقي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2018/2019، والتي سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم.

وتضمنت الأرقام الجديدة التي أعلنها الوزير المصري في مؤتمر صحفي اليوم، رفع سعر الشريحة الأولى بنسبة 69% من صفر إلى 50 كيلو وات إلى 22 قرشا بدلا من 13 قرشا للكيلو وات.

وتقرر زيادة الشريحة الثانية بنسبة 36% من 51 إلى 100 كيلو وات إلى سعر 30 قرشاً للكيلو وات بدلاً 22 قرشاً، وزيادة الشريحة الثالثة بنسبة 33% من صفر حتى 200 كيلو وات إلى 36 قرشا بدلا من 27 قرشًا، والشريحة الرابعة بنسبة 27% من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشاً للكيلو وات.

كما تقرر زيادة الشريحة الخامسة بنسبة 20% من 351 إلى 650 كيلو وات إلى 90 قرشاً للكيلو وات بدلا من 75 قرشًاً، وزيادة الشريحة السادسة بنسبة 8% من 651 إلى ألف كيلو وات إلى 135 قرشاً للكيلو وات بدلاً من 125 قرشاً.

أما الشريحة السابعة فقد بلغت نسبة الزيادة نحو 7% وذلك لكل من يزيد عن 1000 كيلو وات ولا يحصلون على دعم ليصبح سعر الكيلو وات نحو 145 قرشاً بدلاً من 135 قرشاً.