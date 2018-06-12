مصر.. إجراءات لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية

قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، إن بلاه تنفذ إجراءات جديدة تسهل عملية إصدار التراخيص الصناعية، من ضمنها قرار إلغاء السجل الصناعي المؤقت.

وأكد عبدالرازق في مقابلة مع "العربية" أن السجل الصناعي يصدر خلال شهر من تشغيل المصنع، بينما الرخصة تصدر خلال أسبوع واحد، موضحاً أن قرار إلغاء السجل الصناعي المؤقت جاء لتسهيل الإجراءات والتأكد من حوكمة الإجراءات الموجودة في الوقت الحالي.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري أصدر قراراً بإلغاء السجل الصناعي المؤقت، وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.

ومن بين أهداف القرار الجديد، القضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع.

يذكر أن مصر أصدرت8831 ترخيصاً صناعياً منذ صدور قانون التراخيص الصناعية الجديد فى مايو 2017 باستثمارات تجاوزت 26.5 مليار جنيه.