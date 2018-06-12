رجل أعمال عربي من أكبر المستفيدين بعد لقاء ترمب وكيم

ربما يكون رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من أكبر المستفيدين على الصعيد المالي، من تبعات القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزعيم #كوريا_الشمالية كيم يونغ أون، التي يعتقد منها أن تنفتح كوريا الشمالية باقتصادها شيئاً فشيئاً على العالم الخارجي بعد عقود من الإنغلاق.

- رجل الأعمال المصري يعتبر أكبر مستثمر أجنبي في كوريا الشمالية.

- شركته "أوراسكوم" استحوذت في 2008 على 75% من "كوريلينك" المشغل الوحيد للموبايل في البلاد.

- استثماراته فيها تبلغ 250 مليون دولار وفق تصريح له العام الماضي.

- مشكلته عدم القدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج.

- أرباح "أوراسكوم" العالقة في بيونغ يانغ تقدر بـ 540 مليون دولار، لكن قيمتها بسعر السوق السوداء لا تتجاوز 80 مليون دولار.

- السلطات رفضت منحه الدولارات لتحويل الأموال بالسعر الرسمي.