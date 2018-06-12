نمو ناتج الإمارات الإجمالي 0.8% لـ 1422 مليار درهم

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، الأرقام التقديرية للناتج المحلي الإجمالي التي تظهر نمواً حقيقياً بنسبة 0.8% للعام الماضي، بالأسعار الحقيقية الثابتة مقارنة مع عام 2016.

وأشار سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى دولة الإمارات، في مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.5% بالأسعار الحقيقية الثابتةنهاية عام 2017 مقارنةً بعام 2016.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 4.8% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7%.

أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.6%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 نجد ان الانشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 23.7% تقريبا.

كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمو في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 11.4 %.