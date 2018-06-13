مصر.. ترقب رفع أسعار البنزين بدءاً من يوليو المقبل

توقعت رضوى السويفي، رئيس البحوث في شركة "فاروس القابضة"، رفع أسعار البنزين في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة، والتي تأتي أكبر من التوقعات، مبينا أن التوقعات تشير إلى رفع أسعار الوقود قبل مطلع يوليو.

وأوضحت السويفي في مقابلة مع "العربية" أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء بمتوسط 26% أعلى من التوقعات بين 15% و20% للمنازل، في حين بلغت النسبة أعلى من ذلك للمنشآت التجارية.

وأشارت إلى سرعة تحرك الحكومة المصرية، لتعويض اختلاف التقديرات في سعر برميل البترول في الميزانية المصرية والمقدر بنحو 67 دولاراً، في حين وصلت الأسعار العالمية إلى 75 دولاراً.