منظمة التجارة العالمية تحذر من خطر "الحرب التجارية"

حذر المدير العام لمنظمة #التجارة_العالمية من أن #الاقتصاد_العالمي قد يتأثر سلبا إذا تصاعد الصراع التجاري بين #الولايات_المتحدة ودول أخرى مشيرا إلى أن هناك مؤشرات بالفعل على حدوث هذا الأمر.



وردا على سؤال حول المخاطر التي يتعرض لها #الاقتصاد_العالمي، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لصحيفة هاندلسبلات اليومية الاقتصادية "بالتأكيد. إذا تصاعد #النزاع_التجاري، فهناك تهديد بتراجع عالمي ونحن نرى بالفعل مؤشرات على أن هذا المسار النزولي بدأ بالفعل".

وقال إن من المهم مواصلة الحوار لتجنب التصعيد.

وتشير توقعات المنظمة السنوية إلى وتيرة انتعاش سريعة بمتوسط نمو 4.4% سنويًا، وأنّ هذه النسبة الجيّدة نسيبة إلى حالة #الركود التي تلت الأزمة الاقتصادية عام 2008، مهددّة بالهبوط مرّة أخرى إذا ما تصاعدت التوترات التجارية.

ويأتي إعلان المنظمة هذا في وقت فيه تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة ووصفت بالـ"حرب التجارية"، وكان آخر تطوراتها قيام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت المنظمة إن نمو التجارة العالمية ظل في حالة ركود لمدة عشر سنوات بعد الأزمة المالية وسجل متوسط 3% سنويا. لكن نمو التجارة العالمية في العام الماضي بلغ 4.7%، لتسجل السنوات الستة الأخيرة أعلى نمو اقتصادي منذ الازمة الاقتصادية عام 2008.

وعبر أزيفيدو عن قلقه ببيان وصف فيه النمو هذا بالتقدم المهم "لكن هذا قد يتقوض سريعا إذا لجأت الحكومات إلى سياسات تجارية مقيدة خاصة في عملية مواجهة قد تؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف أيضًا أن "آخر ما يحتاجه #الاقتصاد_العالمي أن تبدأ دائرة من الرد. أفضل طريقة لمواجهة المشكلات التجارية الملحة التي تواجه أعضاء منظمة التجارة العالمية هي عبر العمل الجماعي. أحث الحكومات على التحلي بضبط النفس وتسوية خلافاتها عبر الحوار والمشاركة الجادة".

وتضع توقعات منظمة التجارة العالمية لعام 2018 النمو العالمي للتجارة عند النطاق الأعلى لتقديرات المنظمة السابقة منذ أن قالت في سبتمبر الماضي إنها تتوقع أن يقع معدل نمو على 4.4%.

وأشارت المنظمة إلى أن معدلات النمو هذه تشير إلى تحسن كبير، عن المعدل الكارثي السابق 3%، لكنه ما زال أدنى من المعدل الذي وصل له النمو العالمي في سنوات التسعينيات من القرن الماضي والذي وقف على معدل 4.8%.