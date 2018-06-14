الإمارات تخفض تأمين العمالة لـ60 درهما وتحرر 14 مليارا

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية #بيئة_الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية #الضمان_المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال #شركات_التأمين العاملة في الإمارات، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

ويشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة #حماية_الحقوق_العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في #القطاع_الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

نظام إقامات مؤقت

واعتمد مجلس الوزراء أيضا حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاما لمنح #إقامات_مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء #سياح_الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين" مضيفا بأن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكدا بأن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالميا".

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "بأن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر"، مضيفا بأن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد .. ونطالب الإخوة المسؤولين الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم".

نظام تأميني جديد

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حاليا. وبموجب النظام الجديد تم استحداث #منتج_تأميني_جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها حيث يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.

ويشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة #حماية_الحقوق_العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما يعزز النظام من #سهولة_ممارسة_الأعمال في الدولة من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حاليا هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم.

كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.

كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في #إكسبو 2020، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض، كما صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن #خدمات_النقل_الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا، وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات بشأن تجنب #الازدواج_الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان.